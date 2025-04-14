الرئيس عون: الجيش يقوم بواجبه الكامل في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقا للقرار 1701

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بول غروف أن "الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون، تطبيقاً للقرار 1701، بما يؤكّد قدرته على حماية المواطنين".

وأضاف :"مصمّمون على تذليل العقبات التي قد تبرز في طريق العمل الإصلاحي".