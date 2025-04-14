شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُتابع موقف توريد وتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، لمتابعة موقف توريد وتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع بالوحدات في المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان أن ملف ترشيد وتنظيم استهلاك مياه الشرب في غاية الأهمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقليل الفواقد، وترشيد الاستهلاك، وضبط منظومة المحاسبة على استهلاك المياه والصرف الصحي، من خلال ربط العملاء باستهلاكهم الفعلي، ودعم الصناعات الوطنية في ذات الوقت.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان تستهدف تركيب العدادات مسبقة الدفع لكل المشتركين بالمدن الجديدة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان أمان المنظومة.

وتناول اللقاء جهود شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية في ملف العدادات مسبقة الدفع، حيث تم توريد نحو 450 ألف عداد مسبق الدفع بالمدن الجديدة، وإصدار الكروت الذكية لها، وذلك لتحسين الخدمة للمواطنين، وكذا التكامل مع مختلف أنظمة الدفع الإلكترونية للتيسير على المواطنين.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بإعداد خطة لتوريد وتركيب العدادات الذكية في الوحدات بمدينتي العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وخاصة للوحدات التي يتم تسليمها، مع استمرار التنسيق والتعاون بين فريق العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة لتذليل أي عقبات وسرعة إنجاز المهام المطلوبة.