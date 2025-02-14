الامارات | النصر يستقبل الوصل في «ديربي بر دبي».. مباراة أكثر من مجرد 3 نقاط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ تقام ثلاث مواجهات قوية تتصدّرها قمة «ديربي بر دبي» بين النصر وضيفه الوصل، الساعة 20:00 على استاد آل مكتوم، في لقاء مرتقب ومحط أنظار جماهير الكرة الإماراتية بصورة عامة، لما يحمله من إثارة وتنافس تاريخي بين الفريقين. وتكمن الإثارة في أن الفوز باللقاء يعد «بطولة خاصة» في عرف جماهير الفريقين.

ويدخل النصر صاحب الأرض المواجهة وفي رصيده 26 نقطة، بعد تعثّره بالتعادل السلبي في الجولة الماضية أمام بني ياس خارج ملعبه، وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدّمه الفريق في تلك المباراة، فإن الهجمات لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة.

ويسعى «العميد» إلى استعادة نغمة الانتصارات، خصوصاً أن الفوز في «الديربي» يمثّل دفعة معنوية كبيرة، نظراً لقيمة المواجهة بين الفريقين، لكن تحقيق الفوز سيتطلب منه مضاعفة جهوده أكثر من ذي قبل، وخوض اللقاء بتوازن بين الدفاع والهجوم، لتفادي استقبال أهداف من أنصاف الفرص، وهو ما يجيده لاعبو الضيوف.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الوصل المباراة وفي رصيده 21 نقطة، متأخراً بفارق خمس نقاط عن مستضيفه النصر، وكان الوصل قد استعاد توازنه بفوز مهم في الجولة الماضية على دبا الحصن، عقب خسارته الثقيلة برباعية نظيفة أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا.

ويدرك لاعبو «الإمبراطور» أن الانتصار على «العميد» أكثر من مجرد ثلاث نقاط فقط، كما ستكون المباراة بمثابة «بروفة» مهمة للفريق قبل استضافة الهلال السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

وفي لقاء آخر ينطلق في الساعة 17:25، يستقبل عجمان ضيفه بني ياس على استاد راشد بن سعيد، وهو يبحث عن التعويض بعد خسارته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، والتي جمّدت رصيده عند 19 نقطة.

وفي المقابل، يدخل بني ياس المواجهة بعد تعادله السلبي مع النصر، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة. ويعيش «السماوي» حالة من الاستقرار منذ عودة المدرب الروماني دانيال إيسايلا، حيث لم يخسر في أربع مباريات متتالية.

وفي مواجهة تحمل طابع الصراع من أجل البقاء، يستضيف البطائح نظيره دبا الحصن في الساعة 17:25، على استاد خالد بن محمد في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وكان رصيد البطائح قد تجمد عند 11 نقطة بعد خسارته أمام العين 1-2 في الجولة الماضية، بينما يقبع دبا الحصن في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط، عقب خسارته الصعبة أمام الوصل 2-3.