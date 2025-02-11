شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن قائمته لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري النيل المصري الممتاز. ويسعى الفريق السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

وضمت قائمة سموحة للمباراة 22 لاعبًا، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان – حسين تيبور.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – عبد الله بستينجي – محمد رجب الصافي – ميدو مصطفى – هشام حافظ – شريف رضا.

خط الوسط: دوكو دودو – محمد كوتيه – إسلام عطية – محمد صابر – محمود السيد – عبد الكبير الوادي – محمد مكرونة – محمد كانيا – محمد زيكا – أشرف مجدي.

خط الهجوم: محمد سالم – صامويل أماني – مصطفى البدري – علي عمرو.

ويأمل سموحة في استعادة نغمة الانتصارات من خلال هذه المباراة، مستفيدًا من خبرات لاعبيه والقيادة الفنية لأحمد سامي، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق في جدول الدوري.