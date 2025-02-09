شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا من هولندا بحضور السفير الهولندى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفدا رسميا من دولة هولندا ضم كلا من: السيد يوريان ميدلهوف، سفير الشباب والعمل والتعليم بمملكة هولندا، بحضور السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، والسيدة مينكا فان دير سار، المسئولة الأولى عن ملف توظيف التنمية لمواجهة النزوح القسري بوزارة الخارجية الهولندية، والسيدة مارييك والرافن، سكرتير أول - قسم السياسة الإقليمية والهجرة بالسفارة الهولندية بالقاهرة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء بحث تعظيم التعاون الثنائي بين الجانبين، كما تناول أيضا الاستراتيجية الوطنية للشباب في مصر، وسبل دعم التعليم وتوظيف الشباب، وتعزيز المشاركة الشبابية، إلى جانب بحث دور الرياضة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية توظيف الرياضة في معالجة مختلف القضايا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين مصر وهولندا في مجالي الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل، من خلال استراتيجيات وطنية متكاملة تعزز من قدراتهم العلمية، والاقتصادية، والابتكارية.

مؤكدا ان الدولة المصرية تعمل على تطوير الرياضة بجميع جوانبها، ليس فقط من حيث البنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال تعزيز الابتكار والاستثمار الرياضي، وتوفير بيئة داعمة للشباب لممارسة الرياضة والاستفادة منها كأداة تنموية، حيث إن الرياضة تلعب دورًا أساسيًا في بناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة عالميًا، كما تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تعزيز التعاون مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وتطوير برامج ومشاريع تخدم الشباب المصري، متطلعا لمزيد من الشراكات والتعاون مع مملكة هولندا والتي تسهم في تحقيق الاهداف المشتركة لتطوير القطاع الرياضي والشبابي.

من جانبه، أعرب السيد يوريان ميدلهوف، سفير الشباب والعمل والتعليم بهولندا، عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة بين مصر وهولندا، مؤكدًا أن التعاون في مجالات الشباب والرياضة والتعليم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الأجيال القادمة.

وأضاف ان مملكة هولندا تؤمن بأهمية تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال برامج شاملة تعزز من مهاراتهم في الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما تسعي بصفة دائمة لتنفيذه هنا مع الدولة المصرية، وخاصة وزارة الشباب والرياضة، حيث إن هناك العديد من المشروعات والتعاون المشترك الذي يتم تنفيذه بين الجانبين، ونسعى خلال الفترة الحالية لتطويره والتوسع فيه.