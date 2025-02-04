شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يؤكد التعاقد مع لاعب وسط بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم نيكو جونزاليس انتقاله مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من بورتو إلى مانشستر سيتي، ليختتم نافذة يناير باهظة الثمن لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي قد نجح بالفعل في التعاقد مع المهاجم عمر مرموش وثلاثي قلب الدفاع عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس وجوما باه مقابل 127 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يوجه اهتمامه نحو لاعب خط الوسط.

وقع نيكو عقدًا مدته أربع سنوات ونصف مع مانشستر سيتي حتى عام 2029، حيث تشكل هذه النافذة جزءًا كبيرًا من عملية إعادة بناء فريق النادي على المدى الطويل بعد الواقع البارد للموسم الرهيب حتى الآن.

ويعتبر نيكو هو اللاعب رقم “ستة” أو “ثمانية” الذي يأمل مانشستر سيتي أن يعزز صفوف خط وسطه ويساعد في تقليل تأثير غياب الفائز بجائزة الكرة الذهبية رودري.

كان مانشستر سيتي يأمل في البداية في الحصول على موهبة برشلونة السابقة مقابل أقل بكثير ، حوالي 40 مليون يورو (33 مليون جنيه إسترليني)، لكن بورتو أصر على أن الصفقة يجب أن تكون بقيمة شرط إطلاق سراح نيكو البالغ 60 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني). ويرجع ذلك إلى أن بورتو مدين لبرشلونة بنسبة 40٪ من خلال بند البيع، أي ما يعادل 24 مليون يورو.

لا يُعتقد أن مانشستر سيتي قد قام بتفعيل الشرط الجزائي، مما يعني أنه لم يتعين عليه إيداع قيمة الصفقة كاملة مقدمًا، لكنه وافق على دفع المبلغ بالكامل في دفعات منظمة.

صنع نيكو اسمه في برشلونة خلال موسم 2021/22 بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيا. لعب 37 مباراة، لكن تم إعارته إلى فالنسيا ثم بيعه إلى بورتو في عام 2023 مقابل 8.5 مليون يورو فقط.