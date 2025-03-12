دوري أبطال أوروبا: برشلونة أول المتأهلين إلى ربع النهائي بتجديد فوزه على بنفيكا

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : بات برشلونة الإسباني أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3 1 (مجموع المباراتين 4 1) ضمن إياب ثمن النهائي الثلاثاء على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي.

وجاءت أهداف "البلاوغرانا" جميعها في الشوط الأول من خلال ثنائية للمهاجم البرازيلي رافينيا (11 و42) وهدف الشاب لامين جمال (27)، فيما سجل لبنفيكا مدافعه الارجنتيني نيكولاس أوتاميندي (13).

ويلتقي برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، مع الفائز بين بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي اللذين يتواجهان الأربعاء بعد تعادلهما ذهابا في ملعب "فيستفالن شتاديون" 1 1.

ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل صافرة بداية المباراة بعد وفاة طبيب الفريق الكاتالوني كارليس مينارو غارسيا السبت ما أدى إلى إرجاء مباراته في الدوري ضد أوساسونا.

واستهل أصحاب الأرض اللقاء مهاجمين سعيا لضمان تأهلهم مبكرا، إلا أن تسديدة جمال جاءت بين أحضان حارس بنفيكا الأوكراني أناتولي تروبين، بعد تمريرة من بيدري (6).

ولم ينتظر رجال المدرب الألماني هانزي فليك طويلا للتعبير عن رغبتهم في الحسم المبكر، عندما افتتح رافينيا التسجيل الا ان الفضل الاكبر يعود لجمال الذي استلم الكرة من منتصف الملعب وتقدم بها قبل أن يتجاوز أحد مدافعي بنفيكا ثم يمرر كرة تابعها البرازيلي في الشباك المشرعة (11).

لكن فرحة برشلونة لم تدم اكثر من دقيقتين، عندما عادل أوتاميندي النتيجة من كرة رأسية اثر ركلة ركنية ارتدت من رأس ليفاندوفسكي إلى الارجنتيني (13).

لم يكسر هدف التعادل عزيمة البرشلونيين وبعد محاولتين غير ناجحتين عبر جمال وأولمو (20 و24)، نجح ابن الـ 17 عاما في استعادة التقدم لفريقه من تسديدة مقوسة رائعة من مشارف المنطقة (27).

ووضع أصحاب الأرض التأهل في مأمن بإضافتهم هدفا ثالثا بعدما سرق أليخاندرو بالدي الكرة من لاعب بنفيكا من منطقة جزاء برشلونة واجتاز مسافة طويلة قبل أن يمرر لرافينيا المنفرد الذي لم يتردد بمتابعة الكرة داخل المرمى (42).

وواصل برشلونة هيمنته على المباراة في الشوط الثاني عندما أوشكت لعبة جماعية مشتركة على إضافة الهدف الرابع لكن الهولندي فرانكي دي يونغ وصل متأخرا لمتابعة الكرة في المرمى (65).