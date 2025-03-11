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الامارات | برشلونة يفوز على بنفيكا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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برشلونة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | برشلونة يفوز على بنفيكا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1/2
  • الامارات | برشلونة يفوز على بنفيكا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل برشلونة الاسباني إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه اليوم على بنفيكا البرتغالي 3-1 في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن إياب دور الـ 16 من البطولة القارية.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-1.

سجل لبرشلونة كل من رافينيا في الدقيقتين 11، و42، ولامين يامال في الدقيقة 27، وسجل لبنفيكا نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 13.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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