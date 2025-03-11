الامارات | برشلونة يفوز على بنفيكا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز على بنفيكا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل برشلونة الاسباني إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه اليوم على بنفيكا البرتغالي 3-1 في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن إياب دور الـ 16 من البطولة القارية.
وكان برشلونة قد فاز ذهابا 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-1.
سجل لبرشلونة كل من رافينيا في الدقيقتين 11، و42، ولامين يامال في الدقيقة 27، وسجل لبنفيكا نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 13.
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