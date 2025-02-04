شكرا لقرائتكم أستون فيلا يتعاقد مع ماركو أسينسيو على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع ماركو أسينسيو، مهاجم باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يأتي ذلك نحو نهاية نافذة الانتقالات المزدحمة في يناير بالنسبة لأستون فيلا، بعد التعاقد مع ماركوس راشفورد ودونييل مالين وأندريس جارسيا، بالإضافة إلى التخلص من دييجو كارلوس والاستفادة من جون دوران .

وعلق راشفورد على طموح فيلا باعتباره عاملاً محفزًا لانتقاله من مانشستر يونايتد، كما أن ضم الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات أسينسيو يتحدث عن ذلك أيضًا.

كان الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا يُعتبر الأمل الكبير لريال مدريد في وقت سابق من حياته المهنية، وفي النهاية لعب 286 مباراة مع النادي، قبل انتقاله المجاني إلى باريس سان جيرمان في عام 2023. عانى أسينسيو من الإصابة خلال موسمه الأول مع فرنسا، وعلى الرغم من ترسيخ نفسه كخيار مهاجم مركزي في المراحل الأولى من هذا الموسم، فقد فقد صالحه منذ ديسمبر فصاعدًا.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه على بعد أربع نقاط من المراكز الأربعة الأولى، حيث يتطلع إلى تأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي. كما تأهل فريق أوناي إيمري إلى دور الستة عشر من بطولة الأندية الأوروبية الكبرى هذا الموسم، ويعتمد على التعاقدات الجديدة في يناير لمنحه أفضل فرصة لمواصلة التقدم.

وقد تخلص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قواعد ارتباط الكأس في عام 2018، مما يعني أن أسينسيو سيكون قادرًا على لعب دور في الجزء التالي من رحلة فيلا في دوري أبطال أوروبا ، حتى بعد تمثيل باريس سان جيرمان في أوروبا هذا الموسم.