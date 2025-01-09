شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 دقيقة..التعادل السلبى يسيطر على مباراة الزمالك وأبو قير فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر



سيطر التعادل السلبى على مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، خلال مباراة الفريقين بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتى تقام بإستاد القاهرة، بعد مرور 15 دقيقة.

وحاول أبو قير للأسدة الوصول الى مرمى الزمالك، وتسجيل هدف ، إلا أن محمد صبحى تصدى لتسديدة لاعب أبو قير ، ليسيطر التعادل على المباراة.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد محمود في الدفاع، و في خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ويعتمد في الهجوم على كونراد ميشالاك، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

بينما يخوض أبو قير المباراة بتشكيل يضم السيد الصاوي في حراسة المرمى، أحمد عادل، محمود علاء، محمد أحمد، محمد علاء في الدفاع، وفى خط الوسط يوسف حمدي، عبد الله محمد، خالد ربيع وفى الهجوم هشام رمضان ، جون مابيتشو، محمود كلشط.

ويجلس على مقاعد البدلاء أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

ووجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك العديد من النصائح والتحذيرات للاعبى الفريق، قبل المباراة ، وعلى رأسها عدم الاستهانة بالخصم أو استسهال المباراة، خاصة أن المنافس لديه طموحات كبيرة وسيلعب اللقاء بدون ضغوط على عكس الفريق الأبيض الذى تشير كل التوقعات إلى إمكانية تأهله إلى الدور الـ16 من كأس مصر.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو قير الأسمدة ودرس كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

