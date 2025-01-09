شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إتمام الأهلي صفقة ثنائي زد في الميركاتو الشتوي الحالي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدرمطلع، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نادي زد من أجل التعاقد مع ثنائي الفريق عبد الرحمن البانوبي ومصطفى العش، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد المصدر أن الأهلي يتفاوض حاليا مع إدارة نادي زد على تفاصيل صفقة البانوبي والعش، من أجل حسم الصفقة، مشيرا إلى أن الصفقة قد يتم حسمها الأسبوع المقبل وليس خلال الـ48 ساعة القادمة، بعد إنهاء الرتوش الخاصة بالصفقة.

أوضح المصدر أن هناك تطورات في ملف التفاوض، بعدما أبدى زد في البداية رفضه دخول لاعبين من الأهلي في صفقة تبادلية لضم الثنائي البانوبي والعش، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصفقة ضم لاعبين من الأهلي إلى صفوف زد على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ولكن لم يتم الاستقرار على أي اسم حتى الآن.

أضاف المصدر أن زد يرحب برحيل الثنائي البانوبي والعش إلى الأهلي، ولكن يتبقى بعض التفاصيل الخاصة بالأمور المالية لقيمة الصفقة وإنهاء الإجراءات الخاصة باضنام الثنائي إلى الأهلي.