موعد مباراة المصرى وإنيمبا النيجيرى فى الجولة الخامسة بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر، مواجهة قوية مع إنيمبا النيجيرى مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فى الكونفدرالية.

موعد مباراة المصرى وإنيمبا النيجيرى فى الكونفدرالية

يلتقى المصرى البورسعيدى فى السادسة مساء الأحد المقبل، مع إنيمبا النيجيرى على استاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية فى الجولة الخامسة بالكونفدرالية.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، مطار القاهرة الدولى قبل قليل، متوجهة إلى نيجيريا لمواجهة فريق إنيمبا بالكونفدرالية، ومن المقرر أن تصل البعثة فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأعلن على ماهر عن قائمة لاعبيه المختارة لمواجهة إنيمبا النيجيري وجاءت كالتالى..

حراسة المرمى : محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاتة.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد دبش، خالد صبحى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، حسن على، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهرى، محمد الشامى، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطى، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

وعاد عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصرى بعد انتهاء الإيقاف الذى حرم اللاعب الجزائرى من المشاركة فى اللقاء الماضى أمام الزمالك، بينما غاب كريم العراقى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ترتيب مجموعة المصرى

يحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصرى إلى الفوز فى آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصرى لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.