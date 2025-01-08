شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدخل معسكرا مغلقا الجمعة فى أول ظهور تحت قيادة أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، معسكرا مغلقا بعد غد الجمعة، في ضوء التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة المقرر اقامتها في كوت ديفوار أبريل المقبل.



ويعتبر المعسكر المرتقب الظهور الأول لأسامة نبيه بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب الشباب، ويعاونه علاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وحمادة أنور مديراً إدارياً وأحمد عصام محللاً للأداء وأيمن فريد طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائي تدليك.



وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، الأندية عن قراره بتعليق مؤقت لمسابقات الشباب مواليد 2005 بدءًا من يوم 8 يناير الجاري، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف لمنتخب الشباب مواليد 2005 استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة والتي ستقام في شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.



ويرى الاتحاد أن هذا التوقف المؤقت سيمنح اللاعبين المختارين للمنتخب فرصة أكبر للتركيز في معسكرهم التحضيري تحت قيادة المدير الفني الجديد أسامة نبيه، حيث يهدف المعسكر إلى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً وذهنياً للمنافسات القارية المرتقبة، ومن المتوقع أن يشهد المعسكر التحضيري تنفيذ برنامج تدريبي مكثف يشتمل على مباريات ودية.