شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو إسماعيل ينضم إلى الطاقم الفنى لفريق البراعم بالنصر الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي النصر الإماراتي من التعاقد رسميًا مع المدرب المصري مصطفى أبو إسماعيل نجم فريق غزل المحلة السابق وذلك للانضمام إلى الطاقم الفني لفريق البراعم والناشئين للفريق .

ومن المقرر أن ينضم مصطفى أبو إسماعيل إلى الطاقم الفني المسؤول عن البراعم في فريق النصر الإماراتي، وذلك لتطوير قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.

ويمتلك مصطفى أبو إسماعيل خبرة كبيرة في التعامل مع قطاعات الناشئين بعد أن عمل في وقت سابق داخل صفوف نادي الشباب الإماراتي، لمدة ثلاث سنوات، ثم التحق بعدها بنادي النصر الإماراتي للإشراف على فرق المراحل السنة من 14 حتى 19 عامًا.

وكان مصطفى أبو إسماعيل قد عمل أيضًا مدربًا للنصر الإمراتي في الفترة بين 2016 حتى 2023، ليعود مجددًا للطاقم الفني لفرق البراعم خلال الموسم الجاري.

ويعد مصطفي أبو إسماعيل، نجل أحمد أبو إسماعيل أحد أساطير “الجيل الذهبي” لنادي غزل المحلة.