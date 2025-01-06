شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات فسخ عقد بيرسي تاو خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

ينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات فسخ عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر خلال الساعات القادمة، من أجل إفراغ مكان فى قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الشتوية الجارية، حتى يتسنى له قيد ثنائي أجنبي جديد ومعهم التونسي علي معلول، بعدما استقر الرأي على قيد النجم التونسي في يناير الجاري.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات التفاوض مع بيرسي تاو ووكيلة أعماله من أجل فسخ عقده خلال الأيام الحالية، حيث يتفاوض الطرفان على انتقاله على قطر القطري مقابل التنازل عن مستحقاته لدى الأهلي، والاكتفاء بنصف رابته عن الموسم الحالي فقط.

ويرغب الأهلي في ضم ثنائي أجنبي لتدعيم صفوفه، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى ونتائج الفريق الأحمر، وأثرت على ترتيبه في جدول الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ويرغب مسئولو النادي فى تدعيم الفريق لحل أزمة تراجع المستوى والنتائج، حيث يرغب مسئولو النادي فى ضم مهاجم وجناح أجنبي بخلاف قيد علي معلول.