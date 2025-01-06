شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس مشاركة منتخب الشباب 2005 فى أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، التي تقام في أوغندا وكينيا وتنزانيا في شهر فبراير المقبل.

ويرغب اتحاد الكرة في الاستفادة من البطولة في إعداد منتخب الشباب لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها إبريل المقبل في كوت ديفوار، فضلا عن تطعيم المنتخب ببعض اللاعبين من الدورى المصرى لإكسابهم الخبرات الدولية.

واعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005.

ويتضمن التشكيل كلا من: أسامة نبيه مديراً فنياً وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وحمادة أنور مديراً إدارياً وأحمد عصام محللاً للأداء وأيمن فريد طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين أخصائي تدليك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر الماضي والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي.

ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائي مقسماً على ستة أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألفا و500 دولار شهرياً شاملاً الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنوياً إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.

إلا أن ميكالي عرض التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغاً فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.