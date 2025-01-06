شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق صفحة الزمالك للتركيز على مواجهة إنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للتركيز على مواجهة إنيمبا النيجيري المرتقبة في الجولة الخامسة من نفس الدور.

ويأمل المصري في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد، وأكد علي ماهر على رغبة الجهاز الفني واللاعبين في إنهاء الموسم الجارى بحصد بطولة.

ويستعد المصري لمواجهة إنيمبا النيجيري الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بنيجيريا.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها 8 يناير الجاري على السويس الجديد.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.