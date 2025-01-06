شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ينتظر محمود كهربا فى الأهلى اليوم بعد إصابته بنزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، لفحص طبى اليوم الاثنين بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الفريق بعد تعرضه لنزلة برد شديدة، غاب على إثرها عن التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح طبيب الأهلى أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد اليوم يتحدد فى ضوئه موعد انتظامه فى تدريبات الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.