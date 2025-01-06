شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فيريرا يمنع طارق حامد من العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح من الصعب رحيل طارق حامد ، لاعب وسط فريق ضمك السعودى، عن فريقه فى الميركاتو الشتوى الجاري، بعد تولى البرتغالي نونو ألميدا، الذى سبق وعمل مساعدًا لجوزفالدو فيريرا مسؤولية تدريب فريق ضمك، بديلاً لكوزمين كونترا الذي تمت إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق.

نونو ألميدا على معرفة سابقة بطارق حامد منذ أن كان مساعدًا لفيريرا فى الزمالك، وهو الأمر الذى يدفع المدرب للتمسك باستمرار اللاعب وعدم رحيله عن ضمك، ليقطع الطريق على عودته لصفوف الزمالك فى صفقة انتقال حر.

ويمتلك ألميدا خبرات جيدة مع الكرة العربية بصفة عامة والكرة القطرية خاصة، بعدما تولى مسؤولية العديد من الفرق، حيث عمل بالجهاز الفني لنادي السد وتولى مسؤولية تدريب فاركو المصري، كما عمل مساعدا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا مع الزمالك، بجانب عمله في العديد من الفرق بالدوري البرتغالي.

عمل نونو ألميدا كمساعد سابق لجوزفالدو فيريرا في سبورتنج وبراجا والزمالك ،والسد حيث فاز بالدوري المصري وكأس مصر مع الزمالك موسم 2015/2014 وفي السد فاز بجميع الألقاب والجوائز المحلية بين عامي 2016 و 2019. كما خاض نونو ألميدا تجربته الأولى كمدير فني في مصر في موسم.