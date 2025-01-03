بطولة إنكلترا: ليفربول المتصدر لتعميق جراح غريمه مانشستر يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن : رغم إقراره بأن مانشستر يونايتد في معركة من أجل البقاء بين أندية النخبة، إلا أن البرتغالي روبن أموريم لن يحظى بتعاطف كبير عندما يحل الأحد ضيفا على الغريم والمتصدر ليفربول في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويعول مانشستر سيتي في إنقاذ موسمه الكئيب على استعادة مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند شهيته التهديفية، فيما بات المهاجم النيوزيلندي كريس وود مفاجأة سارة لنونتغهام فوريست ثالث الترتيب.

وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، يأمل أرسنال الوصيف في مواصلة تشديد الخناق على ليفربول الذي يبتعد بست نقاط مع مباراة مؤجلة، عندما يحل السبت ضيفا على برايتون العاشر، فيما يبحث تشلسي الرابع عن وقف نزيف من ثلاث مباريات دون فوز، عندما يحل ضيفا على جاره كريستال بالاس الخامس عشر.

وتلقي وكالة فرانس برس نظرة على ثلاث نقاط رئيسة في المرحلة المقبلة من الـ"برميرليغ":

. شبح الهبوط يخيم فوق مانشستر يونايتد

ألقى الإقرار الصادم لأموريم بأن يونايتد عليه الخشية من الهبوط إلى الدرجة الثانية، الضوء على المشكلات العميقة التي يواجهها المدرب الجديد للـ"شياطين الحمر"، قبل مواجهته المنتظرة مع ليفربول الأحد.

يقبع حامل اللقب 20 مرة قياسية في المركز الرابع عشر، بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط، وذلك بعد سقوطه الإثنين على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد 0 2.

أخفق أموريم حتى الآن في فرمله الهبوط السريع ليونايتد، بعد حلوله بدلا من الهولندي المقال إريك تن هاغ في تشرين الثاني/نوفمبر.

أنهى يونايتد عام 2024 بخمس خسارات في غضون شهر، وذلك للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 1962.

سيواجه ليفربول وبجعبته السلبية أربع خسارات متتالية في مختلف المسابقات وست في آخر ثماني مباريات.

وفيما يحلق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح بفارق ست نقاط ومباراة منقوصة عن أقرب مطارديه أرسنال، بعد تحقيقه 23 فوزا في 27 مباراة في مختلف المسابقات، تخشى جماهير يونايتد خسارة مذلة جديدة في ملعب أنفيلد، على غرار تلك التي اهتزت شباكهم فيها بسباعية نظيفة في 2023.

ويصر أموريم على قدرته في تصويب الأمور "أعرف ان الأمر يتطلب عملا دؤوبا من الجميع، لكني متحمس للغاية للمكان الذي يمكننا الوصول إليه في 2025".

لكن المدرب السابق لنادي سبورتينغ أقر بأن تأقلم يونايتد مع رسمه الفني 3 4 3 لم يكن سهلا "بالطبع لم أقم باختيار اللاعبين خصيصا لتلك المراكز، لكني كنت مدركا لهذا الشيء".

وتابع "علي التسويق لأفكاري. ستكون الأمور أسوأ إذا لجأت دوما للتغيير".

. هالاند يبحث عن انعاش سيتي

يرى هالاند أن مانشستر سيتي، سادس الترتيب، عليه الاستفادة من راحة نادرة لمدة ستة أيام، ويتعين على اللاعب النروجي الذي رزق بمولوده الأول، هز شباك وست هام اللندني السبت.

بعد سلسلة نتائج كارثية دمرت تقريبا آماله بالدفاع عن لقبه، أنهى سيتي سلسلة من خمس مباريات دون أي فوز، بتغلبه على ليستر سيتي 2 0 في مباراته الاخيرة لعام 2024.

هالاند الذي سجل مرتين فقط في آخر ثماني مباريات، فك صياما لأربع مباريات في الأسبوع الذي احتفل فيه بقدوم طفله.

عبر الدولي النروجي عن سعادته لفترة الراحة الطويلة، وهو واثق من أن تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا قادرة على تصويب الأمور في 2025.

قال الهداف الفتاك الذي يبتعد فريقه بفارق أربع نقاط عن تشلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا "من المريح دوما أن تسجل. لقد كان وقتا عصيبا".

. وود يقود حلم فوريست القاري

يتألق النيوزيلندي كريس وود في رحلة نوتنغهام الحالمة نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

سجل 11 هدفا هذا الموسم في الدوري، وينوي مواصلة تألقه عندما يحل فوريست الإثنين في ختام المرحلة ضيفا على ولفرهامبتون السابع عشر.

ترجم ابن الثالثة والثلاثين توقعات مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي منحه ثقة اللعب أساسيا في تشكيلة الفريق الذي حقق خمسة انتصارات تواليا، وضعته في المركز الثالث على بعد ثماني نقاط عن ليفربول.

قال وود الذي سجل 22 هدفا في آخر 34 مباراة في الدوري: "أشعر بأني العب بشكل جيد. فريقي يناسب أسلوبي تماما، أو أسلوب اللعب مع مهاجم يملك الرقم 9 (رأس حربة)".

ويحلم فوريست في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ موسم 1981.