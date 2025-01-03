دورة بريزبين: خروج جابر من ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - بريزبين : خرجت التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لدورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500 نقطة)، بخسارتها امام الروسية الواعدة ميرا أندرييفا 4 6 و6 7 (2 7) الجمعة.

وأظهرت أندريفا البالغة من العمر 17 عاما رباطة جأش كبيرة أمام جابر وحرمتها من مواصلة عودتها الناجحة الى الملاعب بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة في الكتف وتحديدا منذ آب/أغسطس الماضي.

وحققت جابر، وصيفة ويمبلدون في عامي 2022 و2023، ثلاثة انتصارات في الدورة ذاتها لأول مرة منذ بطولة رولان غاروس التي أقيمت بين 26 أيار/مايو و9 حزيران/يونيو الماضيين، عندما بلغت ربع النهائي بفوزها على الأرمينية إيلينا أفانيسيان 6 4 و1 6 و6 4 الخميس.

وقالت أندرييفا: "كانت مباراة صعبة حقًا، وخاصة من الناحية الذهنية، لأنه من الصعب دائمًا اللعب ضد شخص تحبه".

واضاف "كان من الصعب من الناحية الذهنية الاستمرار في الضغط واللعب بقوة لأننا جميعًا نعلم أنها جيدة جدًا في الكرات الساقطة والقصيرة. أردت فقط أن ألعب بقوة. لست متأكدة من أن ذلك كان ثابتا اليوم، لكنني واصلت المحاولة".

وتلتقي أندرييفا في الدور المقبل مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا أو التشيكية ماريا بوزكوفا.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الروسية بولينا كودرميتوفا الصاعدة من التصفيات والأوكرانية أنجيلينا كالينينا.

ولدى الرجال، واصل البلغاري غريغور ديميتروف حملة الدفاع عن لقبه ببلوغه نصف النهائي اثر انسحاب منافسه الاسترالي جوردان طومسون في المجموعة الثانية والنتيجة 6 1 و2 1.

وأنهى ديميتروف المجموعة الأولى بسرعة في 25 دقيقة فقط قبل أن يضطر طومسون الى استدعاء الطبيب لعلاج إصابة في ساقه اليمنى.

واستؤنف اللعب في المجموعة الثانية لكن لمدة ثلاثة أشواط فقط حيث قرر اللاعب الاسترالي الانسحاب.