الامارات | بـ10 لاعبين.. منتخب عمان يهزم السعودية ويتأهل إلى نهائي «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ المنتخب العماني "المنقوص عدديا"، المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" المقامة في الكويت، بعدما أقصى نظيره السعودي من الدور نصف النهائي، بالفوز عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وجاء الشوط الأول سعوديا على مستوى الأداء، إذ بدأ اللقاء بأفضل طريقة، وفرض ضغطا هجوميا على الفريق العُماني، الذي اكتفى لاعبيه بالتراجع للمناطق الخلفية لتأمين مرماهم من استقبال أي أهداف.

وظهرت خطورة الأخضر بحصوله على ضربة ثابتة من مكان مقوس على حدود الصندوق، أبعدها الحارس فايز الرشيدي إلى ركنية.

وأضاع مروان الصحفي، فرصة هدف مُحقق على الفريق السعودي، حينما تلقى تمريرة والمرمى مفتوحا على مصراعيه، لتمر الكرة من بين أقدامه إلى خارج الملعب.

وكانت النقطة الفاصلة في اللقاء، مع طرد اللاعب العماني المنذر العلوي، بعد تدخل عنيف على سالم الدوسري، ليُكمل الأحمر العُماني اللقاء منذ الدقيقة 34، بـ10 لاعبين.

وتألق الحارس فايز الرشيدي، في ابعاد أخطر فرص اللقاء مع الوقت المُحتسب بدلا من الضائع حينما تصدى بفدائية لانفراد سالم الدوسري، والذي تلاعب بالدفاع الأحمر، ولكن الحارس العُماني أنقذ الموقف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع استئناف الشوط الثاني، تواصل الضغط السعودي، والذي سجل له عبد الله الحمدان هدفا مع الدقيقة 60، ولكن تم الغاؤه بعد تدخل تقنية الفار بداعي التسلل.

وفي خضم انتظار الجماهير السعودية لهدف في أي لحظة، استطاع أرشد العلوي، أن يفاجئ الجميع بتسجيل هدف التقدم للمنتخب العماني من ضربة ثابتة اخترقت الحائط البشري، واستقرت على يمين الحارس محمد العويس "74".

وضرب الأحمر العماني مرمى الأخضر السعودي من جديد حينما تمكن علي البوسعيدي، من إضافة هدف أخر بفضل تمريرة سحرية من عبد الرحمن المشيفري، ضربت الدفاع وحارس المرمى "85".

وبعدها بدقيقتين، استطاع الأخضر أن يُقلص الفارق عن طريق محمد كنو، من تسديدة أطلقها من مسافة بعيدة لكنه لم يكن كافيا للعودة إلى النتيجة.