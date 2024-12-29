شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطلب ضم 4 صفقات لغزل المحلة فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة شوقي غريب، على تدعيم الفريق بـ4 صفقات على الأقل خلال الميركاتو الشتوي المقبل فى يناير، وذلك لدعم صفوف الفريق قبل استئناف مسابقتي الدوري والكأس.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، باستاد غزل المحلة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بها المركز العاشر فى الجدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضاً، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

واستهل غزل المحلة مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل سلبياً مع الإسماعيلي، ثم الخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، والهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري، قبل أن يفوز سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.