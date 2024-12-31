إشبيلية يودع المعتزل نافاس بحفل تكريمي أمام 45 ألف متفرج

الرياص - اسماء السيد - إشبيلية (إسبانيا) : ودَّع نادي إشبيلية الإسباني أيقونته خيسوس نافاس الذي قرر إنهاء مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاما، بحفل تكريمي عاطفي الإثنين على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" أمام مدرجات ممتلئة.

ويسدل نافاس، الفائز مع إشبيلية بثمانية ألقاب بالمجمل بينها أربعة في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي يوروبا ليغ واثنان في الكأس الإسبانية إلى جانب تتويجه مع إسبانيا بكأس أوروبا 2012 و2024 وكأس العالم 2010 ودوري الأمم الأوروبية 2023، الستار رسميا على مسيرته الطويلة الثلاثاء حين يصل إلى نهاية عقده مع النادي الأندلسي.

وقرر الفائز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي عام 2014 وكأس الرابطة عامي 2014 و2016 اعتزال اللعب بسبب إصابة مؤلمة ومزمنة في الورك عانى منها في المواسم الأخيرة.

وقال نافاس أمام حشد بلغ قرابة 45 ألف مشجع احتشدوا في المدرجات لتكريمه والتأثر واضح عليهم "أعاني من مشاكل في الورك منذ عدة أعوام، لكن حالتي ساءت في الأسابيع القليلة الماضية".

وخاض نافاس الذي شق صفوفه في الفرق العمرية لإشبيلية ونشأ في نظام شباب إشبيلية، 705 مباراة مع النادي على مدار 18 موسما، بالإضافة إلى دفاعه عن ألوان مانشستر سيتي لأربعة أعوام حيث خاض 183 مباراة مع الـ"سيتيزينس" بين 2013 و2017.

وأهداه النادي قميصا باسمه ورقم 705 بعدما انضمت إليه زوجته وابناه ووالديه على المسرح حيث صفق الجمهور وهتف باسمه.

وأشاد لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي رودري بنافاس في الحفل واعتبره "قدوة في جميع النواحي"، بينما وصفه المدافع السابق لإشبيلية سيرخيو راموس بأنه "أعظم أسطورة في تاريخ النادي".