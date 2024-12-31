شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 30 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 - 12 - 2024، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها تعادل الأهلى سلبيا مع إنبى بالدورى المصرى وفسخ عقد ميكالى مع اتحاد الكرة.

كولر يكشف سبب استبعاد الشناوى وعدم مشاركة دارى فى مباراة إنبى

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب استبعاد محمد الشناوي قائد الفريق من قائمة مباراة إنبي، وعدم الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيا في مباراة إنبي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكيل ميكالى يعلن رحيل المدرب البرازيلى عن تدريب منتخب مصر للشباب

أصدر كايو زيلر وكيل روجيريو ميكالي المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، بيانًا أرسله للصحفيين عبر خاصية "الواتس أب"، أعلن فيه الرحيل عن تدريب الفراعنة، ويتواجد ميكالى حاليا فى البرازيل لقضاء إجازة الكريسماس. محمود عاشور يقود كابينة VAR فى نصف نهائى خليجى 26 بين الكويت والبحرين غدا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجى العربى، الحكم المصرى محمود عاشور ليقود كابينة الفيديوVAR في مواجهة الكويت والبحرين المقرر لها غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس الخليج العربى "خليجى 26" التى تقام فى الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير 2025.

الأهلي يسقط فى فخ التعادل السلبي مع إنبى ويفقد نقطتين فى صراع صدارة الدوري

تعادل فريق الأهلي مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين فى صراع المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري المصري.

حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري. اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بمد فترة القيد الشتوي لـ8 فبراير دودو الجباس يخطف 3 نقاط لـ بيراميدز من الجونة بهدف +90

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم جميع الأفرع والمناطق التابعة له بمد فترة القيد الشتوي للأندية، لينتهى فى 8 فبراير المقبل بدلا من يوم 31 من يناير المقبل.

الأهلي يعلن انتقال عبد الله عبد السلام إلى السويحلي الليبي.. ويوجه الشكر للاعب أعلن النادى الأهلى رسميا الموفقة على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة، إلى نادي السويحلي الليبي. جروس يمنح سيف الجزيرى فرصة أخيرة فى الزمالك قرر السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، منح التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق فرصة خلال الفترة الجارية، رغم الأزمة الدائرة بين اللاعب وناديه بسبب المستحقات المتأخرة.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر القادم بقيادة التوأم

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، 17 مارس 2025 للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر 2008 يخاطب منتخبات أفريقية لمواجهتها قبل مارس استعدادًا لأمم أفريقيا