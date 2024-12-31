شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف زد وبتروجت 1 / 1 فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مباراة زد وبتروجت بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

سجل إسلام هشام "البديل" هدف بتروجت فى الدقيقة 89 بعدما استغل خطأ قاتلا من محمد إسماعيل الذى حاول إرجاع الكرة لعلى لطفى، ليضعها إسلام فى شباك زد، وخطف شادى حسين هدفا التعادل فى الدقيقة 96، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى 1 /1.

بهذه النتيجة، رفع فريق زد رصيده إلى 10 نقاط فى المركز السادس بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقاء واحدا، وسجل لاعبو زد 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف، بينما رفع بتروجت رصيده إلى 9 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين أيضاً، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.