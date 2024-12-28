دوري أن بي ايه: براون يتألق ويقود سلتيكس إلى الانتصار على بايسرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد جايلن براون فريقه بوسطن سلتيكس، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، إلى تحقيق انتصاره الأول بعد هزيمتين متتالتين، وذلك بفوز ساحق على إنديانا بايسرز 142 105 الجمعة.

وسجّل براون 44 نقطة في المباراة منها 15 نقطة في الربع الأول الذي تفوّق فيه سلتيكس على بايسرز 39 22 ليفرض سيطرته.

وأنهى المباراة بست رميات ثلاثية ناجحة من أصل 23 أحرزها فريقه، وأضاف إليها أربع سرقات، محققا أعلى حصيلة له من النقاط منذ تسجيله 50 نقطة في مباراة الفوز على أورلاندو ماجيك في كانون الثاني/يناير 2022.

وقال مدرب سلتيكس جو ماتزولا عن براون الذي أشعل حماس جماهيره في "تي دي غاردن" "لقد كان رائعا. يمتلك القدرة على التأثير على الفريق والملعب بطاقته وقوته البدنية".

وسجّل جايسون تايتوم 22 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف البديل بايتون بريتشارد 18 نقطة مع 8 متابعات و10 تمريرات حاسمة لمصلحة سلتيكس الذي لم يتأثر بغياب اللاتفي كريستابس بورزينغيس وجرو هوليداي، وحقق أعلى رصيد له من النقاط هذا الموسم.

وأحرز تايريس هاليبورتن 19 نقطة وبينيديكت ماثورين 18 لمصلحة بايسرز الذي غاب عنه كلّ من أوبي توبين والكندي أندرو نيمبهارد للإصابة.

وساعد هذا الفوز سلتيكس على تجنّب أول سلسلة من ثلاث هزائم هذا الموسم، علما أنه جاء على حساب الفريق الذي هزمه في السلسلة النهائية للمنطقة الشرقية في الموسم الماضي، قبل تتويجه بلقب أن بي ايه على حساب دالاس مافريكس.

كما أبقاه قريبا من متصدر المنطقة الشرقية كليفلاند كافالييرز الذي حسّن سجله الأفضل في أن بي ايه ليصبح 27 انتصارا مقابل 5 هزائم، بفوزه على دنفر ناغتس 149 135.

وسجّل دونوفان ميتشل 33 نقطة قاد بها كافالييرز إلى انتصاره السادس تواليا والعاشر له في 11 مباراة.