شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على المصري بثنائية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على المصري ستكون أمام إنبي يوم الإثنين المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع إنبي في الخامسة من مساء الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد برج العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى اللقاء يحيي عطية الله وأفشة.

وأدار المباراة محمود البنا حكم ساحة، وعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعا، كما ظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، وعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، متساويا مع الزمالك صاحب الصدارة بنفس النقاط، متأخرا فقط بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة فيما يتوقف رصيد المصري عند 11 نقطة ويبقي في المركز الرابع.