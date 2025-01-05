تكنولوجيا: Jmgo تكشف عن جهاز العرض N3 Ultra Max 4K المدعوم بـ Google TV في فعاليات #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Jmgo لإطلاق جهاز العرض N3 Ultra Max عالميًا خلال عام 2025، بعد أن تم طرحه مسبقًا في الصين. وفي إعلان حديث، أكدت الشركة أن هذا النموذج سيُعرض في جناحها ضمن فعاليات CES 2025.

يُسوّق جهاز N3 Ultra Max كجهاز عرض بدقة 4K مع مصدر ضوء ليزر ثلاثي، حيث يُقال إنه يوفر سطوعًا يصل إلى 4600 نتس CVIA.

ومع ذلك، لم تُصدر الشركة حتى الآن قياسات سطوع متوافقة مع معايير دولية مثل ANSI أو ISO. يتميز الجهاز بقدرته على عرض صور تصل إلى حجم 180 بوصة مع نسبة إسقاط تبلغ 0.88-1.2:1 ونسبة تباين 5000:1.

يأتي الجهاز مجهزًا بمحور كهربائي يعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب كاميرا مدمجة ومستشعرات ToF ثلاثية الأبعاد. تُمكّن هذه التقنية جهاز العرض من محاذاة الصورة تلقائيًا مع ميزات مثل التركيز الذكي، وتصحيح الانحراف، وتجنب العقبات.

النسخة العالمية من N3 Ultra Max ستتضمن واجهة Google TV مع دعم لتطبيق Netflix بشكل أصلي، كما هو الحال في طُرز حديثة مثل N1S Ultimate Triple Laser 4K، الذي يُباع حاليًا بسعر 2799 دولارًا أمريكيًا على Amazon.

من المقرر طرح Jmgo N3 Ultra Max عالميًا في نهاية هذا العام. وفي الصين، يُباع الجهاز بسعر 11999 يوان صيني (حوالي 1639 دولارًا أمريكيًا)، مما يوفر مؤشرًا تقريبيًا لسعر الإصدار العالمي.

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