شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمصري لحسم قمة الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره المصري البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري ، في مواجهة حاسمة في تحديد شكل صدارة الدوري ففي حال فوز الاهلي سيشارك في الصدارة مع الزمالك وبيراميدز والمصري بنفس الرصيد 11 نقطة ، والتعادل سيكون في صالح الفريق البورسعيدي الذي سيستعيد القمة.

استعاد الأهلي ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصري البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أي أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وتعادل الاهلى مع البنك الاهلى سلبياً في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري فيما تعادل المصري البورسعيدى سلبياً مع حرس الحدود في الجولة الخامسة للمسابقة.

10 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى بموقعة حسم صدارة الدورى

تشهد قائمة الأهلي التي ستواجه المصري في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري غيابات عديدة ومؤثرة ما بين الإصابة والأسباب الفنية.

ويغيب عن الأهلي في مباراة المصري كلا من، مصطفى مخلوف، محمد هاني، كريم فؤاد ، كريم نيدفيد ، محمود كهربا، طاهر محمد، رضا سليم، محمد عبد الله ، مصطفى ابو الخير ، يوسف أيمن.

كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري

أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى قائمة الفريق التي توجهت الى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى اليوم ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتي سوف تقام على ستاد برج العرب.

وتضم قائمة النادي الاهلي 21 لاعب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي –مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح- يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- إمام عاشور- مروان عطية – عمر الساعي –محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو- وسام أبو علي - سمير محمد.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى اليوم.. بيرسى تاو ووسام وحسين بالهجوم

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة المصرى البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دورى nile.

ويفقد الأهلى فى مواجهة المصري اليوم كلا من: محمود كهربا، يوسف أيمن، على معلول، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هانى، رضا سليم، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة المصرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله ورامى ربيعة وأشرف دارى وعمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ووسام أبو على



وتعادل الأهلى مع البنك الأهلى سلبياً فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى فيما تعادل المصرى البورسعيدى سلبياً مع حرس الحدود فى الجولة الخامسة للمسابقة.

يملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلق شباكه أى أهداف.