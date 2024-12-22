الامارات | الشارقة ينجو من مصيدة البطائح في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا فريق الشارقة من مصيدة ضيفه البطائح، بعدما تمكن من قلب تأخره إلى انتصار صعب في الدقائق الأخيرة جاء بفارق أربع نقاط وبنتيجة (90-86)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في افتتاح إياب الدور التمهيدي من دوري كرة السلة.

ونجح فريق شباب الأهلي في كسر حاجز 100 نقطة في سلة الجزيرة بنتيجة (105-59)، فيما تغلب النصر على الظفرة (87-45).

وواصل ثلاثي الصدارة: الشارقة وشباب الأهلي والنصر، شراكته في المركز الأول، برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن البطائح الرابع، وأدت خسارة الظفرة إلى بقائه مؤقتاً في المركز الخامس، بانتظار نتيجة مباراة الوصل والوحدة التي أقيمت أمس، ولكل منهما تسع نقاط، وبقي الجزيرة في المركز الأخير بثماني نقاط.