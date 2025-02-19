شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" .. إمام عاشور ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفراد إمام عاشور، لاعب فريق الأهلى، بتصدر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" عقب إقامة اليوم الثلاثاء 18 – 2 – 2025 مباريات الجولة الـ14 من عمر المسابقة بمواجهتين، حيث واجه زد نظيره طلائع الجيش، بينما التقى المصرى مع غزل المحلة.

المحلة يحقق فوزا غاليا على المصرى بهدف بن شرقى

حقق غزل المحلة فوزا غاليا على حساب المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ختام الجولة الـ14 لمسابقة دورى نايل.

طلائع الجيش يفوز على زد 1-0 بدورى Nile

فاز فريق طلائع الجيش على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".



ترتيب الهدافين

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"