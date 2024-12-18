الامارات | محمد فوزي: لعبت في ثلاث دورات خليجية.. وأحلاها البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني سابقاً ونادي العربي حالياً، محمد فوزي، أن دورات الخليج أسهمت بتطور كبير للكرة الخليجية، ما انعكس بشكل إيجابي على «الأبيض» الإماراتي في زيادة النضج الكروي، واكتشاف المواهب، وأسهم في فوز منتخب الإمارات بالمركز الثالث في كأس آسيا 2015 في أستراليا بقيادة مدرب المنتخب الوطني السابق مهدي علي.

وأكد محمد فوزي، الفائز مع المنتخب الوطني بلقب «خليجي 21»، بن مهدي علي أفضل مدرب عاصره، لما يتمتع به من أسلوب فريد في توظيف اللاعبين، وقراءة إمكاناتهم، وحرصه على وصول اللاعبين إلى مرحلة النضج الكروي المطلوب قبل كل بطولة، مشيراً إلى أنه لايزال على تواصل دائم مع مهدي علي، ويقوم باستشارته في الكثير من الأمور الرياضية وغيرها.

وقال محمد فوزي لـ«الإمارات اليوم»: «لعبت في ثلاث دورات خليجية في السعودية والبحرين والكويت، وأحلاها في البحرين عندما فزنا بلقب (خليجي 21) بعد الفوز في النهائي على العراق بهدف قاتل سجله إسماعيل الحمادي»، مبيناً أن «المدرب مهدي علي كان يعمل على تعزيز التفاهم والانسجام بين اللاعبين في الملعب وفي غرفة الملابس التي صنعت الكثير من الانتصارات في دورات الخليج».

وعن حظوظ المنتخب الحالية في «خليجي 26»، التي تنطلق خلال أيام في الكويت، أوضح محمد فوزي أن الفريق وصل إلى مرحلة فنية جيدة تؤهله للوصول إلى النهائي والفوز باللقب الثالث، بعد فوزه بـ«خليجي 18» و«خليجي 21»، لما يتمتع به من وجود لاعبين مميّزين، فضلاً عن وصوله إلى مرحلة استقرار فني جيد كشفت عنه آخر مباراتين خاضهما في تصفيات كأس العالم، وتابع: «نتمنى أن ينجح المنتخب الحالي بالفوز بالبطولة المقبلة، رغم صعوبتها، كونها ستجمع منتخبات تشارك في تصفيات كأس العالم حالياً، ما يجعلها أقوى بطولة في آخر 10 بطولات، ويمكن اعتبار منتخبي السعودية والعراق الأقرب لمواجهة الإمارات في النهائي».

صانع أهداف لا يسجل

وأضاف محمد فوزي «لم أسجل أهدافاً في دورات الخليج السابقة، لكني أعتز بأني كنت سبباً في صناعة أدوار مؤثرة في الهجمات والأهداف»، مبيناً أن دورات الخليج صنعت جمهور كرة قدم غير مسبوق، والجمهور بدوره دعم الكثير من المواهب، وبسبب ذلك تطورت المنتخبات، وارتفع مستوى المباريات، ومعها أصبح الفوز باللقب يُعدّ إنجازاً كبيراً.

محطة العربي

كشف محمد فوزي عن طموحه في قيادة فريقه الحالي، نادي العربي، إلى الصعود واللعب في دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «ستكون سعادة مضافة وإنجاز كبير، خصوصاً أن العربي لم يسبق له الصعود، وسيضيف هذا النجاح إلى نجاحات سابقة عديدة حققها مع فرق مثل كلباء، وشباب الأهلي، وبني ياس، والعين والجزيرة والنصر»، واصفاً فريقه الحالي بأنه قادر على ذلك بفضل دعم إدارة النادي، وعطاء وطموح اللاعبين، وجهود الجهاز الفني للمدرب البحريني عيسى السعدون، معبراً عن سعادته الغامرة لتسجيله هدفاً غالياً في مرمى منافسه دبا جعله في صدارة الترتيب.

محمد فوزي:

. مهدي علي أفضل مدرب عاصرته.. وأنا على تواصل دائم معه.

. لم أسجل أهدافاً في دورات سابقة، لكني أعتز بأدواري المؤثرة.