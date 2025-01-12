الامارات | هل يفيد أخذ لقاح الإنفلونزا في يناير أم فات الأوان؟.. طبيب ألماني يجيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظن الكثيرون أنه قد فات أوان تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا بحلول شهر يناير. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال، قال رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، البروفيسور لايف إريك ساندر، إنه طالما أن موجة الإنفلونزا لم تنته بعد، فلم يفت أوان تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا، وبالتالي لا يزال من المفيد تلقي التطعيم خلال شهري يناير وفبراير أيضاً، علماً بأن الأمر يستغرق أسبوعين حتى يظهر مفعول التطعيم.

وأوضح أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد ضرورياً للأشخاص، الذين قد تتخذ الإنفلونزا لديهم مساراً شديداً وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الأشخاص، الذين يبلغ عمرهم 60 عاماً أو أكثر، وكذلك الحوامل اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل، بالإضافة إلى الذين يعانون من أمراض مزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة.