الامارات | "طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً بسعة مسارين على شارع الشيخ راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات الجسر الثاني ضمن أعمال المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة حيث يخدم هذا الجسر الحركة المرورية القادمة من تقاطع شارع الميناء مع شارع الشيخ راشد والمتجهة إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد. يبلغ طول الجسر 605 متراً، بسعة مسارين وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة. وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ أربعة جسور بطول إجمالي يبلغ 3.1 كيلومترات تقريبا، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 19400 مركبة في الساعة لجميع المسارات.



ويمثل تنفيذ الهيئة لمشروع تطوير محور الشندغة، ترجمةً لتوجهات القيادة الرشيدة نحو مواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاباً لاحتياجات النمو العمراني والسكاني، عبر تعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة.



وتم افتتاح الجسر الأول في ديسمبر 2024، حيث يوفر هذا الجسر انسيابية للحركة المرورية القادمة من تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد والمتجهة إلى شارع الميناء وتقاطع الصقر. يبلغ طول الجسر حوالي 1335 متراً، وبسعة ثلاث مسارات، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 4800 مركبة في الساعة.



ومن المخطط خلال الربع الثاني من عام 2025 الانتهاء من تنفيذ الجسر الآخر، الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الميناء والمتجهة إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد، بطول يبلغ 1210 متراً، وبسعة ثلاث مسارات وطاقة استيعابية تقدر بنحو 4800 مركبة في الساعة. وكذلك الانتهاء من تنفيذ الجسر، الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الميناء والمتجهة إلى شارع الوصل بطول 780 متراً، وبسعة ثلاث مسارات وطاقة استيعابية تقدر بنحو 4800 مركبة في الساعة.



ويشمل نطاق عمل المرحلة الرابعة كذلك، إنجاز جسر جديد في الربع الثالث من 2025، حيث يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا والمتجهة إلى شارع الميناء وتقاطع الصقر بطول يبلغ 985 متراً، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة.



كما يتضمن المشروع أيضاً تطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة، الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء، كما يشمل المشروع أعمال إنارة الطرق، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.



ويعد مشروع تطوير محور الشندغة من أضخم المشاريع، التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ونظراً لضخامته، فقد قُسّمَ إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبردبي، إضافة إلـى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة ديره البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان، الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة، ورفع الطاقة الاستيعابية، وكفاءة الطرق، وتقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030م، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بــ 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.