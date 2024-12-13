شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بات يشغل اهتمام جماهير النادي الأهلي، باعتبار أن هذه المواجهة هامة جدا في رحلة المارد الأحمر بكاس العالم للقارات إنتركونتيننتال.

ويلعب الأهلي مع باتشوكا في السابعة من مساء بعد غد، السبت، في نصف نهائي كأس القارات إنتركونتيننتال.

ويختتم فريق الكرة في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة باتشوكا المكسيكي المُرتقبة التي ستقام في نفس التوقيت غداً على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 "إنتركونتيننتال"، وهى المباراة التي يعول عليها جماهير المارد الأحمر ولاعبي الفريق والجهاز الفني كثيراً من أجل التفوّق على الفريق المكسيكي القوى من أجل الصعود لنهائي البطولة العالمية واللعب أمام العملاق الإسباني ريال مدريد الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.