شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس الإنتر كونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بات يشغل اهتمام جماهير النادي الأهلي بأعتبار أن هذه المواجهة هامة جدا في رحلة المارد الأحمر بكاس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال.

موعد مباراة الاهلي وباتشوكا

ويلعب الأهلي مع باتشوكا في السابعة من مساء بعد غد ، السبت، في نصف نهائي كأس القارات الإنتر كونتيننتال.

ويختتم فريق الكرة في السابعة من مساء غداً ،الجمعة، استعداداته لمباراة باتشوكا المكسيكي المُرتقبة التي ستقام في نفس التوقيت غداً على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، وهي المباراة التي يعول عليها جماهير المارد الأحمر ولاعبي الفريق والجهاز الفني كثيراً من أجل التفوّق على الفريق المكسيكي القوي من أجل الصعود لنهائي البطولة العالمية واللعب أمام العملاق الأسباني ريال مدريد الإربعاء المقبل.