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الامارات | صراع السوبر بين الوصل وشباب الأهلي ينتقل إلى مواقع التواصل

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صراع السوبر بين الوصل وشباب الأهلي ينتقل إلى مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتمت مواقع التواصل الأجتماعي بالقمة المنتظرة التي ستجمع الوصل وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر على إستاد آل مكتوم بنادي النصر.

البداية المبكرة كانت من حساب شباب الأهلي في منصة «إكس»، إذ نشر عقب الفوز على خورفكان 2-1 في بطولة الدوري، صورة جماعية للفريق، معلقا عليها «فرسان السوبر، القوة الحمراء»، ثم نشر فيديو حمل اسم «النهائيات نحن فرسانها» يحث خلاله الجمهور على الحضور إلى المباريات.

وفي اليوم الثاني نشر الموقع الرسمي لشباب الأهلي تغريدة جديدة تحت اسم «معا لتحقيق السابعة»، واختتم  بتغريده حملت صورة نجم الفريق كارتابيا، مصحوبة بكلمة واحدة بعنوان «هيا بنا».

ورد حساب الوصل الرسمي في «إكس» بتغريدة حملت صورة أحد المشجعين مصحوبة بكلمة «كلنا خلفك»، كما أعلن النادي قبلها عن توفير حافلات لنقل الجماهير من ناديي الوصل وعجمان إلى استاد آل مكتوم، لتشجيع الوصل في المباراة المرتقبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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