شكرا لقرائتكم خبر عن منحة التعاقد تقرب زيزو من التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق، وذلك بعد المفاوضات المستمرة بين الإدارة واللاعب لتجديد العقد والذى ينتهى بنهاية الموسم ويحق للاعب التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه، حيث جهز الزمالك مقدم التعاقد مع اللاعب للتجديد، ويتبقى منحة التعاقد التى سيحصل عليها زيزو والتى تصل إلى 25 مليون جنيه تضاف إلى قيمة الصفقة.

وكشف مصدر بالزمالك أن الإدارة جهزت مقدم التعاقد مع اللاعب وجار تجهيز منحة التعاقد، على أن تصل قيمة عقد زيزو إلى 40 مليون بخلاف منحة التعاقد والتى قد تصل إلى 25 مليون أوأقل، ولكن يتبقى موافقة اللاعب على التجديد.

وحسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم من العروض التى تلقاها أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق، فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث اتفقوا على بقاء اللاعب وعدم رحيله، خاصة أنه من القوام الأساسي ومن العناصر التي لا غنى عنها.