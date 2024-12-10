شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر بعثة منتخب الإسكواش قبل منافسات بطولة العالم بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

حرص وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال تواجده بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على مؤازرة لاعبي منتخب مصر للإسكواش قبل انطلاق منافسات بطولة العالم لمنتخبات الاسكواش، والتي تقام لأول مرة بوجود منافسات السيدات والرجال معاً، حيث تستضيفها الصين بمدينة هونج كونج خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

أكد وزير الشباب والرياضة، خلال لقاءه باللاعبين على حرصه ومساندته لدعم وتشجيع اللاعبين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمنتخبات للاسكواش، مشيدًا بأستمرار التفوق المصري وتربع اللاعبين المصريين على عرش اللعبة من خلال الإنجازات الكبيرة التي حققها الإسكواش المصري على المستوى العالمي.

كما أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لمنتخبي السيدات والرجال في مشوارهم بالبطولة، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على مواصلة تحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للبعثة، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للاسكواش، لتهيئة الأجواء لهم، وتحقيق اللقب.

يمتلك منتخب مصر للاسكواش تاريخاً حافلاً بالألقاب في بطولة العالم لفرق الاسكواش للكبار، حيث حصد 11 لقباً، بواقع 5 ألقاب لمنتخب السيدات، و6 ألقاب لمنتخب الرجال.

وزير الرياضة يؤازر بعثة منتخب الإسكواش

وزير الرياضة يتحدث مع بعثة منتخب الإسكواش