شكرا لقرائتكم خبر عن منح المستشار تركى آل الشيخ جائزة "رجل العام" من المجلس العالمى للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المستشار تركي ال الشيخ عن سعادته بعد منحه جائزة رجل العام في الملاكمة، وكتب عبر حسابه على موقع فيس بوك: "أشكر المجلس العالمي للملاكمة (WBC) لمنحي جائزة رجل العام في الملاكمة، سنستمر بدعم رياضة الملاكمة للوصول لأفضل عهد لها بتقديم أقوى وأفضل النزالات للجمهور".



وأضاف عبر حسابه: "أهدي الجائزة لسمو سيدي ولي العهد وعراب الرؤية، الذي بدعمه اللامحدود وضع اسم المملكة في مصاف أكبر دول العالم وأقامت أفضل المحافل العالمية بأحدث وأقوى المواصفات والتنظيم".



تركي ال الشيخ على فيس بوك

جدير بالذكر أن تلك الجائزة من أبرز الجوائز التقديرية في عالم الملاكمة، إذ سبق أن حصل عليها العديد من الشخصيات البارزة عبر تاريخها.

ومن بين الأسماء التي نالت هذا التكريم الرئيس الجنوب أفريقي نیلسون مانديلا، الذي منح الجائزة عام 1999، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريجان والبابا فرانسيس في عام 2019، وهو ما يعكس أهميتها الكبيرة.

كما يعتبر المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الذي تأسس عام 1963، ويتخذ من مكسيكو سيتي مقرًا له، واحدا من أبرز الهيئات المنظمة للملاكمة الاحترافية عالميًا، حيث يشتهر بحزامه الأخضر المميز ويعمل على وضع معايير عالمية للملاكمة وتعزيز إجراءات السلامة وتنظيم نزالات البطولات العالمية.