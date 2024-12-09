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وزير الرياضة يصل موريتانيا للمشاركة فى المؤتمر القاري حول تعليم وتمكين الشباب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيي

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:40 م

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة فى المؤتمر القاري حول تعليم وتمكين الشباب تحت عنوان "تعليم وتأهيل شبابنا من أجل أفريقيا مزدهرة ومتكاملة وديناميكية".

وسيشارك وزير الشباب والرياضة إلى جانب قادة بعض الدول وممثلين عن دول أخرى، وعدد من الوفود الدولية فى المؤتمر القاري، والذي يقام خلال الفترة من (٩-١١) ديسمبر الجاري، بقصر المؤتمرات الجديد بالعاصمة نواكشوط.


ومن المتوقع أن يلقي الوزير كلمة خلال المؤتمر، يستعرض فيها جهود مصر في مجال تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص عمل لهم، كما سيبحث مع نظرائه من الوزراء الأفارقة سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في هذا المجال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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