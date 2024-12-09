شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة بنتايج فى مباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثلاثي محمود بنتايج، ومصطفى الزناري، وأحمد محمود لاعبو الأبيض، خلال مباراة إنييمبا النيجيري التي أقيمت اليوم الاحد في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الدكتور محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق يعاني من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل الملعب.

وأضاف أنه رأى بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عدم استكمال اللاعب للمباراة، على أن يخضع لأشعة وفحوصات فور العودة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وفيما يخص مصطفى الزناري مدافع الفريق، أكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحوصات وأشعة بعد عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن أحمد محمود الظهير الأيمن للفريق يعاني من شد في عضلة السمانة، وسيخضع لفحوصات وأشعة لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.

وتعادل فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جودسويل أكبابيو الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط.