شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان أول مباراة للأهلى فى كأس العالم للأندية أمام ميسى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الأهلي رحلة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية التي حفر اسمه بها، عندما يبدأ منافسات دور المجموعات في نسخة العام المقبل.

وضمن الأهلي المشاركة في الحدث العالمي المرتقب، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا لعام 2021، قبل أن يضيف إلى خزائنه لقبي نسختي 2023 و2024.

ضرب فريق النادي الأهلي موعداً مع النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلى وأنتر ميامي

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل بعد سحب القرعة بولاية ميامى الأمريكية، للنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وتعتبر المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، لقاء بين ثقافتين كرويتين مختلفتين، حيث يمثل الأهلي عراقة الكرة الأفريقية أمام فريق إنتر ميامي الذي يعكس تطور كرة القدم في أمريكا الشمالية، والذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.

موعد افتتاح كأس العالم للأندية 2025

وستكون افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 بين إنتر ميامي ضد الأهلي المصري، على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025 ، وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

ويشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

يشارك في البطولة: "الأهلى المصري، صن داونز الجنوب أفريقى، الترجى التونسى، الوداد المغربى، الهلال السعودى، العين الإماراتى، أوراوا ريد دايموندز اليابانى، أولسان الكورى الجنوبى، تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسى، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوى، مونتيرى وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسى، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكى، وإنتر ميامى "البلد المضيف".