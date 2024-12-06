شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وكابتن الأهلي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وأورلاندو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد بين الأهلي و أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحضر المؤتمر مارسيل كولر المدير الفني وكابتن الفريق للحديث عنها والرد على أسئلة وسائل الإعلام حسب لوائح الكاف.

وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا 23 لاعباً ، هم ، محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا ، فيما غاب عن القائمة كلاً من، مصطفى شوبير، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير ومحمد هاني والثنائي كريم فؤاد، علي معلول الغير مُقيّد في القائمة منذ بداية الموسم للإصابة.

