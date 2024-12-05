شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد ميسي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

ضرب فريق النادي الأهلي موعداً مع النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل بعد سحب القرعة منذ قليل بولاية ميامى الأمريكية، للنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وتعتبر المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، لقاء بين ثقافتين كرويتين مختلفتين، حيث يمثل الأهلي عراقة الكرة الأفريقية أمام فريق إنتر ميامي الذي يعكس تطور كرة القدم في أمريكا الشمالية، والذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.

وستكون افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 بين إنتر ميامي ضد الأهلي المصري، على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025 ، وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.