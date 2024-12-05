شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد ميسي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالخميس، 05 ديسمبر 2024 09:46 م
ضرب فريق النادي الأهلي موعداً مع النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية.
ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل بعد سحب القرعة منذ قليل بولاية ميامى الأمريكية، للنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.
وتعتبر المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، لقاء بين ثقافتين كرويتين مختلفتين، حيث يمثل الأهلي عراقة الكرة الأفريقية أمام فريق إنتر ميامي الذي يعكس تطور كرة القدم في أمريكا الشمالية، والذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.
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