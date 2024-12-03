اخبار الرياضه

عضو مجلس الأهلي يقضي فترة معايشة في ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلي يقضي فترة معايشة في والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 09:07 م

رحب نادي ريال مدريد بقضاء محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي واحد خريجي برنامج ماجستير الإدارة عام 2016 بجامعة ريال مدريد،  فترة معايشة لمدة أسبوع داخل قلعة الميرنجى.

تتضمن الزيارة ورش عمل واجتماعات متنوعة مع مديري ومسئولي القطاعات المختلفة بالنادي ومنها قطاع الناشئين والأكاديميات والاعلام والتسويق والرعاية وإدارة المباريات .

يأتي ذلك تعزيزا لرؤية مجلس إدارة النادي الاهلي بالاهتمام بملف التعاون الخارجي مع الأندية والمؤسسات العالمية وفي إطار التعاون والعلاقات الطيبة بين الاهلي وريال مدريد الإسباني.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا