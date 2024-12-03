شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلي يقضي فترة معايشة في ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 09:07 م

رحب نادي ريال مدريد بقضاء محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي واحد خريجي برنامج ماجستير الإدارة الرياضية عام 2016 بجامعة ريال مدريد، فترة معايشة لمدة أسبوع داخل قلعة الميرنجى. تتضمن الزيارة ورش عمل واجتماعات متنوعة مع مديري ومسئولي القطاعات المختلفة بالنادي ومنها قطاع الناشئين والأكاديميات والاعلام والتسويق والرعاية وإدارة المباريات . يأتي ذلك تعزيزا لرؤية مجلس إدارة النادي الاهلي بالاهتمام بملف التعاون الخارجي مع الأندية والمؤسسات العالمية وفي إطار التعاون والعلاقات الطيبة بين الاهلي وريال مدريد الإسباني.

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