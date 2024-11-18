شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد عمر الساعي للحسابات الفنية فى الأهلي بعد انتهاء توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على منح عمر الساعى لاعب الفريق فرصة المشاركة فى المباريات عقب نهاية فترة الأجندة الدولية.

وحرص كولر على تحفيز عمر الساعى والتأكيد على أنه لاعب مميز وسيكون إضافة للفريق، وأن الجهاز الفني ينوي الاعتماد عليه، ولكن بعد الوصول إلى رتم معين من أجل اللعب مع الأهلي، كما أكد له أنه ضمن حساباته الفنية وسـوف يحصل على فرصته خلال الفترة المقبلة.

وحرص كولر على تقديم النصائح الفنية إلى عمر الساعي وطالبه بتنفيذ بعض الأمور الفنية المطلوبة منه فى التدريبـات والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، كما طلب منه التركيز والتدرب بقوة لنيل ثقة الجهاز الفني وفرض نفسه على المجموعة التي تنافسه للعب في نفس مركزه.

وشرح كولر بعض الملاحظات على أداء عمر الساعي في التدريبات، وطالبه بتنفيذ التعليمات المطلوبة، لاسيما وأنه يسعى لتجهيزه فنيا قبل مشاركته مع الفريق في المباريات.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.