أندية وادى دجلة توقع مع Heim Foods لرعاية أكاديمية الاسكواش والبطل العالمى علي فرج 

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت أندية وادى دجلة - أكبر أندية خاصة في مصر - عن توقيع عقد رعاية مع شركة Heim Foods المعروفة تجاريًا باسم "Halo" (المتخصصة في تقديم الاطعمة الصحية)، لرعاية أكاديمية الاسكواش، بالإضافة إلى دعم ورعاية لاعب وادى دجلة و بطل الاسكواش العالمي علي فرج. حيث يُعد هذا التوقيع خطوة هامة لدعم وتعزيز الرياضة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود أندية وادى دجلة المستمرة للتعاون مع شركائها الاستراتيجين، لتقديم أفضل أشكال الدعم والخدمات لأبطالها الرياضيين.

في هذا السياق، عبر مروان مرزوق، مدير التسويق والشراكة بأندية وادى دجلة عن سعادته، قائلاً: "فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة Heim Foods، حيث تعكس إلتزامنا برعاية أكاديميتنا وتوفيرالدعم اللازم لأبطالنا في لعبة الاسكواش في المراحل العمرية المختلفة وتطوير مستواهم وتأهيلهم لتبوأ منصات التتويج العالمية، بالإضافة لتوفير أفضل الخيارات الغذائية للاعبي الاسكواش".

بدوره أكد كريم درويش، نائب رئيس الاتحاد العالمي للاسكواش ورئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة، على أهمية هذه الشراكة قائلًا: "إن رعاية اللاعبين سوف يساهم في تطوير مستواهم وتأهيلهم لتبوأ منصات التتويج العالمية و توفير بدائل صحية لتغذية اللاعبين يعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا للحفاظ على صحة اللاعبين واللاعبات وعلى أدائهم العالمي".

من جهته، أبدى المصنف الأول عالميًا اللاعب علي فرج، بطل الاسكواش المحترف، حماسه لهذه الشراكة، قائلاً: "متحمس للغاية لهذه الشراكة مع Heim Foods، حيث توفر لنا خيارات غذائية تساعد في تعزيز أدائنا في الملعب، وأود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة "وادى دجلة" لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للإرتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات في لعبة الاسكواش داخل الأكاديمية" .

تُعد أكاديمية وادى دجلة للإسكواش الأكبر في العالم، والتي تحتضن أكثر من 1970 لاعبًا وبطلًا وتضم 74 ملعبًا و 106 مدربين.

جدير بالذكر أن شركة Heim Foods، المعروفة تجاريًا باسم "Halo"، تعرف بتقديم بدائل صحية للمنتجات الغذائية، وتهدف إلى تعزيز صحة المستهلكين عن طريق إنتاج منتجات عالية الجودة ذات قيمة غذائية عالية بأطعمة لذيذة كما تفخر الشركة بدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية.

بهذه الخطوة، يؤكد نادي وادى دجلة الرياضي إلتزامه برفع مستوى صحة وأداء لاعبيه، وضمان تحقيق النجاح على كافة الأصعدة.



أندية وادى دجلة توقع مع Heim Foods لرعاية أكاديمية الاسكواش والبطل العالمى علي فرج