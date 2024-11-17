شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح الفرصة لصفقات المصري فى التجارب الودية استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، منح الفرصة للصفقات الجديدة والبدلاء في التجارب الودية، التي يخوضها الفريق خلال فترة التوقف الدولي القائمة استعداداً لمواجهة الزمالك، وذلك للوقوف على حقيقة مستواهم.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، مع نظيره راعي سبورت، اليوم الأحد، فى تجربة ودية استعداداً لمواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.



ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة مساء السبت المقبل 23 نوفمبر باستاد برج العرب.



وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

ويسعى علي ماهر لاستغلال توقف الدوري المصري في تجهيز أكثر من لاعب لتعويض غياب المصابين، حيث تضم قائمة إصابات المصري كلا من، خالد الغندور، خالد صبحي، البنيني أتدجيكو سامادو، ومحمد دبش.